– Co teraz będziemy robić wieczorami? – pyta Lucy. Demonstracji we Wrocławiu już nie ma, a ona przez sześć dni ubiegłego tygodnia „spacerowała” z Arkiem między Podwalem i rynkiem. Spod sądu pod pręgierz. Po godz. 20 brali rowery i z Nowego Dworu ruszali do centrum Wrocławia, by „w atmosferze piknikowej” – jak usłyszeli od ministra Błaszczaka – zobaczyć, co się tam dzieje.

MIECZYSŁAW MICHALAK

Z domu wyciągnęła ich jednak nie ciekawość. Ale Jarosław Kaczyński. A konkretnie jego pełne nienawiści słowa rzucone w Sejmie.

Hasła idą w rytmie PiS

Młodemu mężczyźnie w...