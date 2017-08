1 ZDJĘCIE Jarosław Kaczyński (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

- Ja lojalnie powiedziałem pani Merkel w Warszawie, że może być różnie z Donaldem Tuskiem, żeby jednak brała to pod uwagę, jeśli go popiera na przewodniczącego Rady Europejskiej. To nie zostało przyjęte do wiadomości - tak Jarosław Kaczyński odniósł się na antenie Telewizji Trwam do planowanego na dzisiaj przesłuchania Donalda Tuska w sprawie katastrofy smoleńskiej.