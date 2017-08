W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE, który bada spór Komisji Europejskiej z Polską ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej, nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wyrębu. Postanowienie obowiązuje do czasu, aż Trybunał wyda wyrok. Cel: nie dopuścić do nieodwracalnych szkód w puszczy.?Mimo to, jak alarmują ekolodzy, wycinka wciąż trwa.

- To pierwszy przypadek w historii Trybunału Sprawiedliwości, w historii orzecznictwa europejskiego, kiedy państwo nie wykonuje postanowienia zabezpieczającego - ...