Porażka (dość zawstydzająca), została okraszona nismacznym nawiązaniem do wojennej tragedii. Nie na temat i wyraźnie prowokując UEFA, "patriotyczni" kibice Legii okazali dużą dozę głupoty i zakompleksienia. A patriotyzmu w tym ZERO. A sukcesu sportowego - ZERO. Tyle waszego, drodzy "patrioci", ile sobie pokrzyczycie na pocieszenie.