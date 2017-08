W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE, który zajmuje się sprawą Puszczy Białowieskiej, nakazał wstrzymanie wycinki. To postanowienie obowiązuje do czasu, aż Trybunał wyda wyrok. Cel: nie dopuścić do nieodwracalnych szkód w puszczy.

- Z całą pewnością już po wydaniu tego postanowienia nie wstrzymano prac tam, gdzie wycinka nie powinna się odbywać - mówi „Wyborczej” Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.

...