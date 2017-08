1 ZDJĘCIE Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości i Andrzej Duda jako jego zastępca, 2007 rok. (Fot. Sławomir Kamiński / AG)

Gdyby Kaczyński wskazał na Beatę Szydło, to być może dziś mielibyśmy kobietę prezydenta - mówi w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska" prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I przypomina, że był czas, kiedy to on był szefem Dudy. W ostatnich dniach to kolejny raz, gdy Ziobro atakuje prezydenta.