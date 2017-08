To są zupełnie inne samochody. Już nie trzeba zatyczek do uszu. Wizg, który kiedyś brutalnie wyrzynał z wnętrza czaszki każdą myśl, jest o 3000 obrotów silnika niższy niż wtedy, gdy Kubica jeździł po raz ostatni. I jest do zniesienia. Napęd jest inny, hybrydowy, przyciski inne, opony inne. Dziwne jest to, że on, 32-letni kierowca po 76 wyścigach GP, po debiucie właśnie na Hungaroringu w 2006 roku, jeździ tu z zielonym, pulsującym światłem z tyłu, gdyż nie ma tzw. superlicencji, czyli zgody na ściganie się bolidem...