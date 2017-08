18 ZDJĘĆ Narodowcy z antyaborcyjnego Stowarzyszenia Pro- Prawo do Życia, zakłócali Piknik Tęczowych Rodzin na plaży w Sopocie, przed klubem Atelier (JAN RUSEK)

Narodowcy zakłócali w lipcu Piknik tęczowych rodzin w Sopocie - wulgarnymi wyzwiskami, transparentami i głośną muzyką. Prezydent Sopotu rozwiązał zgromadzenie nacjonalistów, ale ci nie posłuchali go, a na dodatek założyli mu za to sprawę w sądzie. Podczas środowej rozprawy argumentowali, że "po prostu go nie poznali".