janina.krakowowa godzinę temu

Jeśli sen ministra Macierewicz się ziści szykuje się nam nowa fikcja szkolna. Powrót do lekcji PO z lat 7—tych w dzisiejszym liceum? W szkole, gdzie uczniowie poważnie podchodzą jedynie do nauki przedmiotów, które będą zdawać na maturze? Powiem jak będzie: nauczyciel udający, że prowadzi lekcje i wymaga czegoś na zaliczenie. Jedna wielka strata czasu i pieniędzy, tylko by zaspokoić polityczne aspiracje „reformatów”.