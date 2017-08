Pozew przeciwko stacji złożył we wtorek Rod Wheeler, prywatny detektyw wynajęty do badania śmierci Setha Richa, młodego doradcy krajowego komitetu Partii Demokratycznej. 57-letni Wheeler od lat występował w Fox News jako komentator.

W zaskarżonym artykule – który po tygodniu odpublikowano – Fox News twierdziła, że Rich komunikował się z demaskatorską witryną Wikileaks. To on rzekomo przekazywał jej dziesiątki tysięcy e-maili członków komitetu, a nie rosyjscy hakerzy, jak twierdzą amerykańskie służby wywiadowcze. Maile okazały się kłopotliwe dla kontrkandydatki Trumpa, Hillary Clinton, i pomagły mu w wyścigu do Białego Domu.

Medialna bomba

...