Kreml odpowie awanturami! Kpicie, czy co. Amerykanie od lat "spokojnie" otaczają Rosję bazami i sojuszami, a ci wredni Rosjanie awanturują się. Amerykanie nad zwyczaj spokojnie napadają na państwa na całym świecie, oczywiście w obronie demokracji. W Iraku wprowadzili taką demokrację, że zginęło już około miliona osób. Husajnowi przypisywano ok. 5 tysięcy zabójstw na tle politycznym. No więc brawo Amerykanie. Trochę proporcji panie redaktorze. W Libii zwykli ludzie też nie chcieli amerykańskiej demokracji. Polaczki się cieszą bo nie rozumieją, zapatrzeni w cwaniaczków z za oceanu, że to w nas uderzy. Amerykanie gardzą nami i wszystkimi innymi na świecie. Większość decydentów zainteresowana jest wyścigiem zbrojeń i konfliktami. Maja udziały w przemyśle zbrojeniowym. No ale my pójdziemy w ogień w zamian za poklepywanie po ramieniu.