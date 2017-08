stycznikbis pół godziny temu 0

Prawda czyli prawo i sprawiedliwość dla PiS nie ma ceny. Rząd wyda parę milionów by udowodnić, że to borowiki są niewinne. Ale po przewlekłości postępowania widać, że to udowodnienie nie jest takie proste. A śledztwa odpryskowe świadczą jedynie o tym, że Sebastian nie dał się zastraszyć, ale większość daje. Pominąć można by tu policję i prokuraturę, służby te za komuny i potem tak łatwo się z każdą władzą asymilowały (by nie powiedzieć demoralizowały), bo widać mają w genach założycielskich to wpisane. Natomiast, sędziom SN rozpatrujących sprawę Kamińskiego poplątał się skutek z przyczyną i ugięli się dość łatwo pod presją werbalną politykierów PiS-u ( może była i inna), co rzuca cień na sadownictwo przyszłości.