Wydawać by się mogło, że ta oburzająca sprawa wzbudzi gniew tego dziada co siedzi pod tą kapliczką i wznosi modły do gipsowej figurki, że to właśnie ci najprostsi ludzie się wściekną, że ktoś nastaje na las, który jest wieczny. Tymczasem Polacy w swojej większości to pozbawieni szacunku do przyrody ludzie, który masowo wyrzucają śmieci do lasu, palą nimi w piecach czy robią inne straszne rzeczy. Nawet zwyczajna mądrość ludowa, która nakazuje szanować stworzenie boskie, dawno z naszego kraju wyparowała.