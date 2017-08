pankracypanasiuk pół godziny temu 0

Ja trochę czasu w Afryce Wschodniej mieszkałem, więc napiszę jedno - ten pęd do władzy dla kasy, okradanie własnych krajów, nepotyzm, brutalność, to jest cecha immanentna niemal każdego państwa afrykańskiego, niezależnie od tego, czy je formalnie uznamy za dyktaturę, czy nie. Bo granica jest płynna - w tych krajach zza kulis nadal rządzą interesy byłych metropolii, czyli brytyjskie lub francuskie, i jeśli kacyk na stanowisku prezydenta się metropolii słucha grzecznie we wszystkim, to mamy tam "demokrację", a jeśli wierzga czasem, to wtedy ogłaszamy że jest "dyktatura" i nasyłamy AI i inne "organizacje praw czlowieków", żeby przez kiepski PR i zagrożenie zamroźeniem kont bankowych "dyktatora" nieco przywołać do porządku.



De facto i w "dyktaturach" i w "demokracjach" dzieje się właściwie to samo. W zamian za profity w postaci bezwzględnej eksploatacji bogactw naturalnych Zachód kapnie jakąś "pomoc rozwojową" do rozkradzenia przez kscyków, pod warunkiem "przestrzegania demokracji", i sumienia wyborców w metropoliach są spokojne.



Tak to działało perfekcyjnie jeszcze niedawno, tylko że stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, Afrykańczycy zaczęli masowo uciekać do Europy, i to prowokuje pytania europejskich społeczeństw o to, co się w tej Afryce naprawdę dzieje. I po drugie, weszli Chińczycy, którzy też potrzebują surowców, ze swymi inwestycjami, i ci już w ogóle nie bredzą o "demokracji", tylko kupują lokalnych kacyków na pęczki, a los miejscowych mają w głębokim poważaniu, bo nie ma większych rasistów niż Chińczycy. Dla nich Murzyn nie jest człowiekiem, i jest wart mniej od psa, bo psa przynajmniej można zjeść, a w ludzinie nawet kuchnia kantońska nie gustuje.



Ale paradoksalnie, te chińskie dzialania akurat wychodzą krajom afrykańskim na dobre, bo w przeciwieństwie do byłych metropolii oni nie tylko wywożą surowce, ale i usiłują zaprowadzić nowoczesną produkcję rolną i sprzedać tam swoje tanie towary, i wobec tego zaczęli też inwestować w produkcję dla miejscowych na miejscu, żeby było taniej. Cała wyższa kadra w takich biznesach rolnych i przemysłowych jest chińska, ale miejscowi dostają pracę, więc zaczynają mieć pieniądze do wydania, i biznes zaczyna się kręcić. Ponadto Chińczycy dają też impuls rozwojowyinwestując też we wschodniej Afryce w infrastrukturę - np. jeszcze 10 lat temu były tam jedynie przeważnie nieczynne resztki wąskotorowych linii kolejowych zbudowanych 100 lat temu w czasach kolonialnych, a Chińczycy już zdążyli oddać do użytku nowe i nowoczesne linie normalnotorowe w Kenii i Etiopii wraz z Dżibuti, i realizują plan połączenia całego regionu taka koleją.