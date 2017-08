antyqrdupel pół godziny temu 0

no cóż prawdziwa ,twardogłowa komuna dorwała się do władzy i mści się na Polakach . Krzyczeliście " wróć komuno " ? no to wróciła i ciężko będzie się tej ruskiej agentury pozbyć... po czynach pisbolszewi widać ,że to ludzie putina