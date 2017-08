Na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego, 60 km na południe od Malty, spotykają się nocą łodzie libijskich przemytników z rosyjskimi i tureckimi tankowcami. Wyłączają transpondery, żeby stać się niewidzialnymi dla radarów. Z jednostek przemytników ropa przelewana jest do dużych cystern. Libijskie statki wracają do kraju, po drodze włączając transpondery, a napełniony ropą tankowiec płynie w stronę wód Malty, gdzie czekają już niewielkie łodzie cysterny, które kursują w tę i z powrotem, by na maltańskim brzegu wyładować towar. Inne statki z nielegalną ropą zmierzają do portów na Sycylii, w północno-centralnych Włoszech i Marsylii...