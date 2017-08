RODO – te cztery litery od kilkunastu miesięcy spędzają wielu przedsiębiorcom sen z powiek. Ale jest też duża liczba firm, które wciąż nie wiedzą, co one oznaczają ani tym bardziej, że powinny się nimi zainteresować. 25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe unijne przepisy – rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO to od tej nazwy skrót). O wiele ściślej określają, jak z danymi się obchodzić. I za niemal każde przewinienie – począwszy od sytuacji, gdy firma nie poinformuje klienta, że ma jego dane – przewiduje kary finansowe. Ich maksymalna wysokość może przerażać – 20 mln euro lub 4 proc. światowych rocznych obrotów firmy. Każdej firmy, która ma choć jednego pracownika i choć jednego klienta.

Dostosowanie się do wymogów RODO będzie kosztować firmy grube dziesiątki tysięcy złotych...