1 ZDJĘCIE W ubiegłym roku w całym kraju doszło do niemal 1,5 tys. gwałtów, z czego ponad 23 proc. w sezonie letnim, w okresie od czerwca do lipca ((Fot. Agnieszka Morcinek / Agencja Gazeta)

Policyjne statystyki mówią, że latem dochodzi do 25 proc. zgwałceń. Nie wszystkie ofiary zgłaszają się na policję. Krzysztof Sarzała z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku alarmuje: - W wakacje każdego tygodnia zgłasza się do nas co najmniej jedna ofiara gwałtu. Przez resztę roku nie więcej niż 10.