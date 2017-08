W opublikowanym we wtorek raporcie amerykański think tank opisuje, co mieszkańcy 38 krajów na świecie uznają za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Badanie przeprowadzono między 16 lutego a 8 maja 2017 r. na prawie 42 tys. respondentów metodą wywiadów telefonicznych i bezpośrednich.

W cieniu Moskwy

Okazało się, że Polacy najbardziej ze wszystkich narodów boją się wpływów Rosji. Za zagrożenie uznało je 65 proc. ankietowanych....