leszczu 12 minut temu 0

No i to jest pułapka pytania sondażowego i całej tej sytuacji. Tak się nie spodziewaliśmy, że coś zrobi, że się cieszymy, jakby nam tylko jedną rękę nam odciął a nie dwie. NIe łudźmy się, Duda to zrobił tylko dlatego, że ustawy o SN dawała Ziobrze pełnią władzę nad wymiarem sprawiedliwości. Ustawa o sądach powszechnych daje Ziobrze 50-75% władzy. Sądy powszechne czyli te z którymi Polacy mają styczność będą opanowane przez karierowiczów z PiS, a SN ma być upolityczniony przez parlament i prezydenta. Zawetował ustawy bo go PiS w wała zrobił. On się ustrojem i konstytucją, ani nami obywatelami nie przejmuje.