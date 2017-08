mnbv 12 minut temu 0

Być może na gruncie przepisów tak należało zrobić, ale wiedząc że TK to parodia trybunału, a sprawę z dużym prawdopodobieństwem będą rozpatrywać dublerzy lub inni niesamodzielni wybrańcy pisu, taki wyrok to farsa. Szczególnie, że tysiące ludzi wyszło na ulicę. Skład SN powinien myśleć nie tylko wg litery prawa, ale i ducha. Wszelkie odsyłanie do TK to robienie z ludzi idiotów. Trzeba było podjęć decyzję tak lub nie, a tak Przyłębska będzie odwlekać sprawę albo od razu uzna że SN nie ma prawa zajmować się łaską prezydenta. To wygląda jak umycie rąk od decyzji.