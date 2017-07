W pionierskich czasach IV RP to Zbigniew Ziobro był przełożonym Andrzeja Dudy. Ściągnął go do Ministerstwa Sprawiedliwości na swojego zastępcę. Tam Duda autoryzował politykę ministra. Dziś to Andrzej Duda stawia granice byłemu pryncypałowi.

To Ziobro był głównym bohaterem uzasadnienia dla prezydenckiego weta wobec dwóch ustaw o sądownictwie. Usłyszał wtedy razem z całą Polską, że w polskim porządku prawnym nie ma tradycji, która oddawałaby sądy pod kontrolę prokuratora generalnego. I wściekł się jak diabli. Ponoć w obecności podwładnych mówił o głowie państwa per „Brutus”.