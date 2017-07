cassandre godzinę temu 0

Czy to znaczy, że parasol atomowy dla Europy stworzy Francja, jedyny kraj "atomowy" wśród 27? Jaki wpływ będą miały Niemcy na jego ewentualne użycie? A pozostałe kraje UE, w tym Polska? To jest najważniejszy problem do rozwiązania, pozostałe mają charakter techniczny i po wyborach w Nieczech będą stpniowo rozwiązywane. Czy Polska się dołączy do tego procesu? Na pewno nie ten rząd, trzeba poczekać kilka lat na nową proeuropejską ekipę.