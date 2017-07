- Wyrzucili nas drzwiami, oto my wracamy oknem! Bo my się nigdy nie poddajemy. Napieramy i napieramy, aż do zwycięstwa. I właśnie dzisiaj czujemy się jak zwycięzcy! - triumfował w niedzielę wieczorem ppłk Diosdado Cabello, wiceprzewodniczący prezydenckiej Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli (PSUV), od lat uważany za jedną z szarych eminencji reżimu w Caracas.

Walka na frekwencje

Chwilę wcześniej Krajowa Rada Wyborcza (CNE) podała wyniki wyborów do konstytuanty mającej za zadanie zredagowanie nowej, „bardziej rewolucyjnej i bardziej ludowej” wenezuelskiej konstytucji. Zdaniem CNE do urn poszło w niedzielę 8 mln 89 tys. 320 osób, czyli 41,53 proc. zarejestrowanych wyborców. Tymczasem zdaniem opozycji frekwencja sięgnęła maksymalnie 12 proc., co oznacza mniej niż 3 mln głosujących...