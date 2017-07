Natsilane był łowcą i rzeźbiarzem, jakiego ludzie z plemienia Haida jeszcze nigdy nie widzieli. Jego umiejętności i mądrość budziły nie tylko podziw, ale też zazdrość. Gdy podczas łowów na lwy morskie wyskoczył ze swojego kanoe na brzeg jednej z wysepek, jego właśni bracia odpłynęli, zabierając jego łódź i pozostawiając samego. Następnego dnia Natsilane obudził się wzywany własnym imieniem przez króla lwów morskich. Władca w zamian za uzdrowienie syna obiecał mu pomoc w powrocie do domu. Łowca pomógł wyleczyć księcia, a przygotowując się do powrotu i zemsty, wyrzeźbił z żółtego cedru nowy totem. Drewno wrzucone do wody ożyło i przybrało postać orki, zwierzęcia nigdy wcześniej niewidzianego. Gdy Natsilane i jego posłuszny pomocnik dotarli do...