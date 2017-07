alakyr1 godzinę temu 0

Szanowny panie Wacławie, gołąbku pokoju, a czemu to się dziwisz reakcji Rosji? Poza banderowską Ukrainą jesteśmy jedynym krajem w Europie, który uchwalił taką ustawę dekomunizacyjną.

Ta bardziej cywilizowana część na południe i zachód od nas puka się w czoło, dziwiąc się co za oszołomy mieszkają nad tą Wisłą. U nich pomniki radzieckie stoją sobie w najlepsze i nikomu nie przyjdzie do głowy ich dekomunizować.

W całej Europie temat komunizmu został dawno zamknięty i przekazany historykom, oczywiście z wyjątkiem Polski, która bez wojny z Rosją nie może żyć.