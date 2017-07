10 ZDJĘĆ Wanda Traczyk-Stawska, honorowa obywatelka Warszawy podczas uroczystej sesji Rady Warszawy na Zamku Królewskim (FOT. KUBA ATYS)

- Bardzo bym chciała, żeby Warszawa przyjęła dzieci ranne, których nie wpuszczono do naszego kraju - zwróciła się do władz Warszawy uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. - Mamy program przyjęcia dzieci z Aleppo, ale to nie tylko od nas zależy - odpowiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.