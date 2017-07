1 ZDJĘCIE MICHAŁ WALCZAK

- Zleciłem Prokuraturze Krajowej wniesienie odwołanie do sądu apelacyjnego i wnioskowanie o zmianę kwalifikacji czynu w stosunku do sprawców, tak by nie było to pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a zabójstwo z zamiarem ewentualnym - mówił w poniedziałek w Kielcach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.