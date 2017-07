misiekpysiek2 22 minuty temu 0

Posiłkując się prawem nagłówków Betteridge’a (reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek prasowy kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”), odpowiadam negatywnie na zadane pytanie.



Może i u muszek decydują, ale nie u człowieka.

Tytuł powinien więc brzmieć: Bakterie decydują o tym, co jedzą muszki owocówki.

U człowieka zbyt mocno rozwinięty jest układ nagrody, przez co decydujemy się na zjedzenie tego, co słodkie, tłuste, sycące i mięsne (no - takie o smaku umami).