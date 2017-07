ada0987 12 minut temu 0

Polscy biskupi i zdecydowana większość zwykłych księży nie mają wiele wspólnego z nauką Chrystusa, dlatego kiedy pojawi się ktoś, kto swoimi chrześcijańskimi do głębi poglądami im o tym przypomina, eliminują go z przestrzeni publicznej. Tak było z Lemańskim i Bonieckim. Tak będzie z innymi do nich podobnymi. Kościół jest beneficjentem tego, co teraz dzieje się w Polsce za sprawą PiS, więc nie łudźmy się, że stanie po stronie wolności, demokracji czy choćby zwykłej przyzwoitości.