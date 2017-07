Problem dotyczy osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie nie ma żadnych zasad, co ma się stać z firmą po śmierci właściciela. To powoduje konkretne problemy dla pracowników, ale też dla całej gospodarki. Firm działających na podstawie wpisu do ewidencji jest bowiem aż ok. 2 mln. Wiele z nich to firmy rodzinne z wielomilionowymi obrotami i zatrudniające nawet setki osób.

Tysiące z nich powstało w momencie transformacji ustrojowej na początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy każdy, kto mógł, garnął się do biznesu...