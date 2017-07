3 ZDJĘCIA Start statku Sojuz z Bajkonuru, który wiezie nową zmianę załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną (NASA)

Po południu z Bajkonuru wystartował statek Sojuz, który wiezie trzech astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Mają spędzić na jej pokładzie pół roku, a zacumują do niej już dzisiaj około północy. Będziemy mogli to obejrzeć gołym okiem, bo stacja i zbliżający się do niej Sojuz - dwa dość jasne punkciki - przelecą nad Polską.