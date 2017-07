mstan godzinę temu 0

Dlaczego te I inne klamstwa politykow nie byly wychwytywane I tlumaczone spoleczenstwu w sposob wlasciwy? W pewnym sensie pozwalalo sie na klamstwa “dobrej zmiany”. To jest przyczyna ze w Polsce jest obecnie totalny balagan manipulowany przez czlowieka ktory uzywa panstwo Polskie do rozgrywek osobistych z ludzmi ktorych nienawidzi. A najgorzej ze ludzie (chyba udaja?) ze nie widza, ze pis nie dziala dla dobra I faktycznego rozwoju panstwa. Oni dbaja o swoje elity I ich kariery. Co przecietny Kowalski zyskal dzieki pseudo-dobrej zmianie? Czy ktos zadaje sobie to pytanie. Ten rzad stworzyl balagan, klotnie, podzialy w spoleczenstwie, itd. Najbardziej bolesne jest to ze Polacy sami na to pozwolili.