Rosyjskie MSZ zażądało od amerykańskiego Departamentu Stanu, by do 1 września zredukował personel dyplomatyczny i techniczny w swych placówkach na terenie Federacji do 455 osób. Liczba ta odpowiada personelowi zatrudnionemu w ambasadzie i konsulatach rosyjskich w USA. Zarówno Waszyngton, jak i Moskwa nie podają informacji, ilu Amerykanów pracuje dziś w Rosji...