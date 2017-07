Maciej Orłowski: Jak się panu podoba reforma szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina?

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, dyrektor Instytutu Historycznego UW, współtwórca ruchu Obywatele Nauki: Jeśli chodzi o debatę ze środowiskiem, to jego resort jest liderem tego rządu. Żaden inny nie prowadzi tak szerokich i poważnych konsultacji. Skala, którą zaproponował minister Gowin, jest bez precedensu. On dąży do nowego ładu akademickiego. Nie poprawionego, tylko całkiem nowego.

Kiedy minister Kudrycka chciała przeprowadzić podobne zmiany, wyszły jej jedynie drobne korekty. To było grzęźnięcie. Myśmy w „Pakcie dla nauki” powiedzieli: ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym nie da się naprawić. Trzeba ją napisać od początku. Gowin przyjął ten argument. Konsultuje się z...