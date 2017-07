Dave Spokes przeprowadził się z żoną do Francji po przejściu na emeryturę w 2010 r. Kupili dom w okolicach Poitiers i mieli nadzieję, że spędzą wiele spokojnych lat na francuskiej prowincji. – Życie we Francji jest bardziej beztroskie niż w Anglii. A dzięki temu, że nieruchomości są tu tańsze, mogliśmy kupić sobie większy dom i cieszyć się lepszym standardem życia – mówi mi Dave.

Ten spokój zakłócił jednak brexit. Nagle okazało się, że nic nie jest już pewne, a rozwód z Brukselą może nawet oznaczać to, że ludzie tacy jak on zostaną zmuszeni do sprzedaży domu i powrotu na Wyspy...