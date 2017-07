To dobra wiadomość dla tych, których denerwuje chrupanie popcornu, para obok głośno komentująca film albo sąsiad pokładający się na podłokietniku. W tym kinie każdy będzie mieć swój własny fotel – obrotowy (o czym więcej za chwilę) odpowiednio odsunięty od innych. A do tego przylegające do twarzy gogle na oczach i słuchawki na uszach. To wszystko po to, aby starannie oddzielić się od realnego świata i przenieść do innej rzeczywistości –...