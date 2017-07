1 ZDJĘCIE Przewodniczący Fideszu, premier Viktor Orban (Nandor Veres / AP)

Zoltan Balog, węgierski minister ds. zasobów ludzkich, stwierdził, że należy to rozważyć, bo Węgrzy nie chcą posyłać swoich dzieci do szkół z Romami. Na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu rządzący Fidesz coraz bardziej skręca w prawo.