Moi drodzy, trzeba robić to samo. Ja robię zdjęcia z teleobiektywu i filmiki agresywnym policjantom i nieumundurowanym ubek. Wysyłam te naszej centralnej bazy dokumentowania łamania prawa w G. koło Bazylei. Róbcie to samo. Ważne żeby na zdjęciach był numer policjanta i data. To bardzo ułatwia znalezienie gościa.