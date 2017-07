Rafał Wójcik: Dlaczego młodzi w końcu wyszliśmy na ulice? Dlaczego my wyszliśmy?

Stanisław Zakroczymski*: Ja jestem na ulicach od dwóch lat. Wkurzał mnie KOD, ale chodziłem na te demonstracje.

Czym?

– Tym, że przypominał „grupę rekonstrukcyjną Unii Wolności”, a nowe czasy wymagają nowych liderów i nowego sposobu komunikowania. Polska polityka potrzebuje takiej przemiany. Mam wielki szacunek do pokolenia „Solidarności” i do ich osiągnięć. Ale nadszedł czas, by wyjść poza paradygmat...