Po raz pierwszy w sprawie tego, co dzieje się w Sejmie wokół pisowskich ustaw uderzających w sądy, Kościół zabrał głos 18 lipca. To był dzień, w którym odbyło się pierwsze i drugie czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Kiedy posłowie debatowali, rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik wydał oświadczenie: „Kościół apeluje do wszystkich ugrupowań politycznych, aby dążyły do porozumienia, które ma na celu dobro Polski i jej obywateli”...