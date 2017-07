Od 1 października nastąpi obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Tyle że w ustawie o obniżce wieku jest dziura. Dlaczego? Bo zapisano w niej, że kobiety sędziowie i prokuratorzy będą pracowały do 65 lat (zamiast jak inne Polki - do 60...