Półtora roku temu napisała pierwszy list do Jarosława Kaczyńskiego. Pół roku temu – kolejny. A podczas protestów przed kieleckim sądem zdecydowała się na bardzo emocjonalne wystąpienie.

Grzegorz Walczak: Myślisz, że Jarosław Kaczyński przeczytał któryś z twoich listów?

Katarzyna Nowak: Możliwe. Ktoś mógł mu o nich też opowiedzieć, w końcu odbiły się głośnym echem. (śmiech) Ale żeby było jasne, to, że mój głos stał się słyszalny, to pewien przypadek. Gdyby więcej młodych ludzi go zabierało, nie byłby niczym nadzwyczajnym.

Nie każdy ma jednak odwagę zwracać się do prezesa PiS w takim tonie. Że „wchodzi (...) z buciorami” w czyjeś fajne życie. W twoje życie. I zastrzegasz: „Wiem, Panie Prezesie,...