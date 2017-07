Od 1 października nastąpi obniżenie wieku emerytalnego. To oznacza, że ustawa poprzedniego rządu o stopniowym wydłużaniu czasu pracy do 67 lat przestanie obowiązywać.

Ubezpieczeni w ZUS, rolnicy z KRUS, sędziowie i prokuratorzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę.

Od razu będą mogły o nią wystąpić kobiety, które w październiku ukończą 60 lat, i mężczyźni, którzy ukończą 65 lat.

Prawo do świadczenia uzyskają kobiety w wieku od 60 do 61 lat i 4 miesięcy i mężczyźni w wieku od 65 do 66 lat i 4 miesięcy.

Wnioski już od września

Aby dostać emeryturę, nie wystarczy być do niej uprawnionym. Trzeba jeszcze złożyć wniosek w oddziale ZUS. Najwcześniej można to zrobić 30 dni przed wejściem w...