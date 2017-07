Jan Rulewski pierwszy raz wylądował w więzieniu w 1965 roku. Będąc studentem Wojskowej Akademii Technicznej, odmówił głosowania w wyborach do rad narodowych. Zanim trafił przed oblicze komendanta WAT, zdążył nagadać o Moczarze i Katyniu. Generał Michał Owczynnikow stwierdził, że chociaż postawę fizyczną Rulewski miał nienaganną, tzn. wypiętą pierś i napięte pośladki, to postawa polityczna kwalifikowała go do aresztu. – Wy chyba chcecie do historii przejść – krzyczał. – Ale przejdziecie do domu wariatów!

Czy pomimo sporu z prezydentem PiS będzie w stanie utrzymać rząd? Pytamy Pawła Kowala ...