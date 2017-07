nestor przed chwilą 0

Andrzej Melak z PiS: – (...) Petru wielokrotnie łamał prawo, nawołując do obalenia rządu PiS (...)



Zdaje się, że ten katofaszysta jest tak ociężały umysłowo, iż niechcący wsypał siebie, swoich kumpli i policję. Bo co? Żyjemy już w katofaszystowskim kondominium, w którym nie można wzywać do zmiany władzy?!