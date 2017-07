antoszek22 pół godziny temu 0

Paski są losowane .



Chodziło o usprawnienie pracy i pełną demkratyzacje tak by obywatel mógł czuć, że państwo występuje w jego interesie .

Losowanie pasków ma zapewnić pełną bezstroność i usunąc podejrzenia o korupcje która jest największa bolączka trawiąca państwo .

90% obywateli jest przeciwko korupcji dlatego nasz prezes postanowił wydać jej bezwzględna walkę .

Z takim programem poszliśmy do wyborów i suweren pozwolił nam reformować państwo i z tej drogi nie zejdziemy .

Nie będzie nam dyktować co mamy robić , ani ulica ni zagranica !!!

Pislamiści z wszystkich krajów łączcie się !!!



kurka wodna !

czy ja się już nadaję do szczujni narodowej ?