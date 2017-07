25 ZDJĘĆ Odkrycia archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Myczkowcach (UR)

Ekspedycja archeologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego odnalazła w Myczkowcach ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Naukowcy zacierają ręce, bo znaleźli już trzy tysiące znalezisk, a to dopiero skraj osady. Myczkowce to najdalej na południe wysunięta osada wczesnośredniowieczna w polskich Bieszczadach i jedna z najstarszych osad funkcjonujących do dziś.