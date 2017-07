piciu600 10 minut temu 0

Przeksięgowanie przez Platformę części środków OFE ulokowanej w obligacjach będzie wspominane z rozrzewnieniem.:- ))

To sztandarowy przykład działania PO w interesie skarbu państwa, którego nie umieli i nawet nie próbowali wytłumaczyć ludziom, którym w zasadzie żadna złotówka nie zginęła. Tu zastrzegam, abstrahuję od dziedziczenia, to bardziej skomplikowane, było już skomplikowane, gdy tworzono OFE.

A pisi, cóż, jak to pisi, kradną w biały dzień, a suweren klaszcze. Nie ogarniam.:- ))