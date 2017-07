ciemny_lud 16 minut temu 0

Zgadzam się, że pyskówka na trasie Łapiński-Jaki-I Kto Tam Jeszcze jest bardzo pocieszna, ubaw po pachy, można się pośmiać, tylko nie zapominajmy, że to, co wyprawia PiS to jest pełzający zamach stanu, który w jakimś procencie już się dokonał.

Kaczyński zabiera głos "w żadnym trybie" i gada co chce, a posłom opoztycji marszałek wyłącza mikrofon i nic się nie dzieje. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Jaki powiada (jeśli odwinąć to co mówi z propagandowej folii), że w ważnych sprawach nie należy się oglądać na żadne zdanie ogółu, żadne tam opinie czy "piary" , tylko trzeba robić swoje - przecież to jest definicja dyktatury. Przecież już rozwalono porządek wojska, Trybunał Konstytucyjny, nie mówiąc o wypełzaniu z UE.

Żarty żartami, ale to bractwo należy politycznie obezwładnić zanim wprowadzą narodowo-katolicki zamordyzm.